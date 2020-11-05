政Whats噏：何君堯鬧爆泛民點人數拉布　將全力推動DQ許智峯

新一立法年度開始至今，泛民每次開會期間，都不斷點算法定人數浪費議會時間，尋日(4日)仲喺口頭質詢期間，多次阻撓議員何君堯發言。何今日(5日)就大鬧泛民點人數係干擾立法會正常程序，將會全力推動對議員許智峯(峯鴿)嘅譴責動議，同埋會去函特首林鄭月娥，促政府嚴肅跟進。

何君堯話，最近討論嘅議案冇乜爭議性，但攬炒派議員都多次點算法定人數，令人困擾之餘仲嘗試將責任推卸畀建制派，話建制議員冇坐齊先導致流會。何話反對派攬炒香港不可接受，強調香港唔需要破壞分子，如果有議員甘心做洋奴就可以去外國。

對於峯鴿尋日阻礙佢發言，何就話對方嘅行為係干擾議會正常運作，話絕對不允許再出現類似情況，將會同破壞分子完全敵視，所以會全力推動對許智峯嘅譴責動議，務求取得3分2嘅議員支持，將佢革走(DQ)。

何同時怒斥峯鴿行為令議會蒙羞、態度不嚴肅，今晚就會寫好信，聽日去函特首，仲話律政司司長有權啟動DQ程序將佢革走。何仲呼籲議員唔好以為《立法會（權力及特權）條例》係免死金牌，強調每個人做事都要承擔後果！

許智峯譴責議案的調查委員會主席議員麥美娟則指，有關報告早已完成，顯示論點確立，故會支持通過議案，並呼籲建制派議員盡好職責，屆時出席投票，確保議案可獲得通過，亦呼籲有金錢利益的議員應避席，不應參與投票。