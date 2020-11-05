政Whats噏： 開會睇美國大選惹議　梁君彥：睇泛民新老細係邊個

呢2日各界都關注美國大選選情，因為邊個上場，對本港政治及經濟都有某程度嘅影響力。咁啱呢2日係立法會大會，東網記者就影到主席梁君彥一連2日喺主席位睇美國大選，成幅地圖在電腦螢幕上顯示。今日(5日)有泛民主派議員就質疑梁開會睇美國大選，梁就寸爆泛民：「我睇你(新)老細會係邊個呀！」暗寸泛民背後有包括美國嘅外部勢力撐腰。

話說梁君彥提醒民主黨議員鄺俊宇發言離題時，鄺就反駁指美國總統大選都同條例草案無好大關係，反問梁點解要主持會議時睇美國總統實時報道呢？梁就反駁話自己無再睇喇！

至傍晚休會，議員梁繼昌離開時咁啱遇到梁君彥，梁繼昌就笑說「主席最鍾意撳電腦睇大選啦」，梁君彥當時已經入咗電梯，但都企係電梯入面反擊：「我睇你(新)老細會係邊個呀！」即係寸爆泛民背後有包括美國嘅外部勢力撐腰，泛民應該緊張邊個係自己嘅新老細至啱。

此外，今午5時半左右，處理完3個延展附屬法例修訂期限嘅擬議決議案後，梁君彥就決定提早休會，足足早咗個半鐘休會，皆因梁早前已經安排會議係下午7時結束，所以唔夠時間處理針對議員嘅譴責議案喇，所以提早休會囉。