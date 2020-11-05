政Whats噏：單仲偕打算連任民主黨司庫　竟然係怕國安法

《港區國安法》實施下，泛民主派議員在議會抗爭受掣肘外，估唔到亦成為政黨領導層換屆人選嘅重要考量。話說民主黨(白鴿黨)下月初就要改選領導層，其中現任司庫、「老鴿」單仲偕（𠜎雞）就表明有意坐多一屆，話喺港區國安法下要有一個較為資深嘅人睇實盤數喎，唔通係怕稍有差池踩界，令黨內資金被凍結？

近幾年白鴿黨都希望做到「去老年化」，為黨領導層注入新血。雖然𠜎雞喺2016年宣布「裸退」唔競逐中委會職位，但2年後就因為黨友袁海文唔連任司庫，而被迫重出江湖頂上。該黨下月6號就改選新一屆領導層，原本以為𠜎雞頂咗2年都應該做夠皮，又要忙住做葵青區議會主席，都係時候退位讓畀新血接任，點知佢就話有意做多一屆喎。唔通「老鴿」又想霸住個位？

原來𠜎雞係考慮到港區國安法下，政黨司庫都會感受到壓力，因為佢哋掌管住黨內盤數，任何資金來往都要小心睇實，仲話做司庫最緊要有政治敏感度，同時亦低調不宜有太多政治曝光喎。都係嘅，泛民同外國組織咁多來往，又成日會接收捐款，一唔小心踩界，分分鐘令成個黨嘅資產被凍結，甚至亡黨都有之。

至於正、副主席人選方面，據悉現任主席胡志偉將會退下火線，該黨副主席、南區區議會主席羅健熙就有意競逐黨主席一職。觀塘區議員梁翊婷亦係參選副主席人選，但現任副主席尹兆堅就可能唔競逐連任。尹接受查詢時話，黨務同中委會唔太需要由立法會議員主導，反而應該由年輕世代肩負更重要一線黨內職位。

另外，至於改行內閣制嘅公民黨(公文袋)喺今個月28號都會改選領導層，據了解，該黨元老及曾有意出戰立法會選舉嘅年輕黨員合組一張名單。其中，黨主席梁家傑同內務副主席賴仁彪將爭取連任，而譚文豪就會頂替陳淑莊競逐外務副主席一職。另外，曾打算出戰「超級區議會」及後退選嘅沙田區議員黃文萱、曾參加初選嘅東區區議員李予信，及被視為楊岳橋「Plan B」嘅大律師梁嘉善都喺名單內。

公文袋中人透露，本身想全新人出戰，但考慮到明年有選舉，最後都希望可以搵番啲有經驗嘅人承傳落去。不過，之前多個公文袋現任議員都被褫奪參選資格，就算接到棒都唔知係咪可以承傳啦！