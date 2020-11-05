政Whats噏：藍店蛋糕慶生若抨擊　鄭松泰反批黃絲不可理喻

去年反修例示威掀起「黃藍經濟圈」，唔少非建制派議員見到「藍店」都避之則吉。熱血公民議員鄭松泰(泰博)今日(5日)慶祝生日，仲喺Facebook上載一張對住蛋糕許願嘅相，眼利嘅網民就發現個蛋糕係出自「藍店」，隨即惹來一班「黃絲」抨擊，鬧爆佢「又話撐手足，又撐藍店，自圓其說，你玩晒啦」，直言對佢感到好失望。

踏入37歲嘅泰博話，今年生日無特別要求，「希望大家可以早日去日本旅行，返家鄉探親」。原本以為會有好多生日祝福，點知當網民發現個蛋糕由藍店出品，事隔7個鐘留言區已經有成500個留言，更瀰漫住一片謾罵聲。有網民就話佢「已經連戲都唔做」，亦有人揶揄話「蛋糕好食，湯好飲，泰博幾時飲埋個燉湯呀？(即公開撐警藝人所開的燉湯店)」。

不過，泰博懶理黃絲批評，對於有留言問個蛋糕係咪出自藍店時，佢都淡定回應話蛋糕「好食」，同屬熱血公民嘅鄭錦滿亦留言話「係呀，個蛋糕係我揀嘅」。事後泰博發文反擊，話今次事件證實點解黃絲大部分時間都咁不可理喻，仲話今日係佢生日，反問係咪要打2千字去回應呢類指控呢？