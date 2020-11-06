九巴車長窮追1公里擒可疑男子　為被非禮聾啞少女討回公道

不少人也會抱「多一事不如少一事」的態度，但九巴1名車長用行動證明遇不公事件，應主動伸張正義。該名車長上月19日駕車期間，遇到一名聾啞少女求助，指自已在車上遭男乘客非禮。涉事男子企圖犯案後逃走，車長見義勇為落車追截，更追遍愉景新城、福來邨、荃錦中心、南豐中心，最後追至荃灣港鐵站，跑逾1公里，最終成功協助警方拘捕懷疑色魔。車長直言並非只為一己正義感，更希望為受害者討回公道，亦鼓勵日後任何乘客若在巴士上遇到不公事件，都應勇於告知車長處理。

45歲的車長勞先生加入九巴2年多，一直以駕駛67M線為主。他憶述當日上午約10時，如常駕駛巴士至愉景新城站落客，期間一名聾啞少女到其駕駛座旁，展示手機上一段文字稱自己遭同車男乘客非禮。勞打算與受害人一同向疑犯對質，但對方已經落車離開；惟勞未有怠慢，於是立即展開追截，「疑犯聲稱:『你可以報警，我無做過，我現在趕返工要走！』」

該疑犯不理勸阻，突然拔足狂奔至商場內，勞見狀亦立即尾隨和報警，「當時無想太多，只知道不可以讓他離開」。勞跟蹤疑犯期間，遭對方揮拳反抗，擊中左肩和手臂受傷；但勞未有因此退縮，改而靜觀去向，並與警方通電更新位置，終與警員在荃灣港鐵站成功制伏犯人。

未加入九巴前，勞一直從事旅巴司機工作，但他直言自己「有份正義感」，遇到不平的事件都會見義勇為而出手制止。勞指當時跟隨疑犯期間曾多番大叫「非禮呀！幫手捉犯」，但一直無人理會，「好唏噓，點解香港人現在會這樣冷漠？對自己以外的事都漠不關心，希望港人能關心他人多一點。」不過，車長大讚受害少女勇敢，受到侵犯未有選擇啞忍，「若不幸再度發生這類事件，都要勇敢講出來！」

九巴其後向勞發出嘉許信，並讚賞其做法英勇且能安全逮捕疑犯。警方回覆指，荃灣警署於10月19日上午約10時15分接獲一名23歲女子報案，指她在一輛途經青山公路荃灣段的巴士上被一名男子非禮。警方經初步調查，同日於荃灣區拘捕一名41歲涉案男子。該名男子現已獲准保釋候查。案件交荃灣警區刑事調查隊第4隊跟進。