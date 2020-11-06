東方日報A1：選戰變訟戰　美國有排亂

美國大選經歷跌宕起伏的投票日後，搶閘宣布勝利的總統特朗普截至本港時間昨晚，僅得214張選舉人票，大幅落後民主黨總統候選人拜登。拜登連下兩州取得264張選舉人票，僅差6票便可入主白宮。特朗普競選團隊採取法律行動，要求威斯康辛州重新點票，以及密歇根州、賓夕凡尼亞州和喬治亞州停止點票。拜登宣布成立「拜登鬥爭基金（Biden Fight Fund）」抗衡特朗普，聲言以有史以來最大努力保護選舉。

特朗普一度在關鍵搖擺州、鐵銹帶的威斯康辛州、密歇根州及賓夕凡尼亞州領先，但3州無法在周二投票結束後點算所有選票及公布官方結果。威斯康辛州延至周三才公布點票結果，拜登擊敗特朗普取得10張選舉人票。由於雙方得票差距僅0.6%。威斯康辛州法律容許獲勝差距少於或等於1%可重新點票，特朗普團隊即入稟。

美媒推算，拜登在密歇根州反超特朗普，取得16張選舉人票。特朗普競選團隊針對州務卿本森發起訴訟，以無法監票為由要求停止點票。此外，特朗普競選團隊以缺乏透明度為由，要求聯邦最高法院頒令賓夕凡尼亞州停止點票。該州已點算89%選票，特朗普由最初領先近70萬票，大幅收窄至只有16萬票。隨着緬因州選情塵埃落定，特朗普確認取得1張選舉人票。

另一搖擺州喬治亞州的選情同樣激烈，仍有逾６萬張選票未點算，特朗普僅領先不足２萬票。特朗普競選團隊入稟法院要求停止點票，並要求各縣分開點算最後收回的選票。原告一方指出，有票站人員在站內取出未經處理選票，混入已處理選票中。該州有98%選票已點算，特朗普以243萬票，些微領先得票241萬的拜登。賓夕凡尼亞州、喬治亞州及北卡羅萊納州均屬於關鍵搖擺州，特朗普若全取3州，將增加51張選舉人票，總數達265張，惟尚差5票才達到勝選門檻。

相對選情較被動的特朗普，拜登較大機會勝選，因此把目光放在有6張選舉人票的內華達州。拜登目前在內華達州領先特朗普8,000多票，但只點算75%選票，估計有數萬張仍未點算。霍士新聞報道，特朗普競選團隊將在內華達州提出訴訟，要求點算所有「合法」選票。特朗普競選團隊聲稱，至少一萬名並非在內華達州居住的選民在州內投票；特朗普揚言，任何在選舉日後抵達票站的選票不需點算。拜登在Twitter表示必須點算所有選票。

內華達州相鄰的亞利桑那州過往是共和黨票倉，但不少美媒推算拜登已拿下該州，他領先特朗普不足7萬票，目前只點算88%選票。共和黨指亞利桑那州至少有60萬票未點算，特朗普稱仍有機會反敗為勝。有消息指，特朗普亦計劃入稟阻止亞利桑那州繼續點票，以訴訟爭取時間拖慢某些最終會輸掉的州份點票。

亞利桑那州馬里科帕縣的特朗普支持者拍片宣稱，因使用票站人員提供的水筆填寫選票，結果選票作廢，引發舞弊疑雲。州檢察長辦公室表示收到過百宗投訴，已去信該縣官員調查事件。Facebook事後將影片列為「錯誤資訊」，Twitter則把貼文列上「誤導指控選票無效」的標籤。《紐約時報》報道，司法部已向多名聯邦檢察官表示，為調查潛在的舞弊事件，法律允許他們委派武裝聯邦執法人員前往點票地點。亞利桑那州州務卿霍布斯受訪時表示，並不預期重點選票。她又指該州仍有少於35萬張選票未點，其中30萬張來自鳳凰城所在地馬里科帕縣。若特朗普與拜登票數相差不足0.1%，或雙方差距不足200票，將自動觸發重點選票。

拜登已取得逾7,200萬張普選票，打破前總統奧巴馬於2008年的6,950萬票最高紀錄。他周三發表演講稱︰「各位美國人夥伴，昨天（周二）再一次證明民主是這個國家的核心。」他稱自己明顯地可以取得270張選舉人票，說道︰「我不是要在這裏宣布勝選，在這裏想說的是，當點票完成，我們就會是贏家。」

隨着特朗普發起選舉訴訟，外界憂慮倘陷入曠日持久的司法攻防戰中，或影響最終結果甚至權力交接。特朗普及副總統彭斯的任期於明年1月20日中午前結束，倘屆時仍未出現下任總統接棒，將按《總統繼任法案》規定，由眾議院議長佩洛西代理總統。

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