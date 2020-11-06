你要知：「神」石榴有幾神？呢幾類人嚴禁吃太多

紅石榴被推崇是「神級」水果，營養價值豐富，加上近期正值當造季節，可以平至20元有4個，吸引不少人購買。究竟其效用又是否如坊間形容般「咁神」？有甚麼人是不宜食用？就等註冊營養師李振洋話你知。

紅石榴含單寧及花青素，可減少積聚血管的硬塊、消炎、抗三高等等，抗氧化效果比紅酒和綠茶的能力高3倍。每個石榴中包含多粒果肉，其果核能防止皮膚老化，內含大量纖維幫助腸道消化，有通便作用。除此之外，石榴亦含有一種酶，可防止軟骨磨蝕和分解，以及防止關節炎、牙肉發炎和牙周病，「佢維他命C都好高，可以令到骨膠原增生得好啲，係一種維他命C幾好來源嘅水果。」

有指石榴有助降血糖，李表示的確能夠幫助，但血糖始終都要靠自己飲食習慣和運動改變，「唔可能話每日飲3杯石榴汁，個血糖就跌返落去正常位置，特別糖尿病患者唔好以為飲咗就唔食藥，呢個觀念係萬萬唔要得。」

衞生署建議大家「日日2+3」，即是每人每日食最少2份水果和3份蔬菜，而一個石榴就已能滿足當中的2份水果，但有部分人士切記不能吃太多，「有研究指出石榴汁會降低部分藥物藥性，例如薄血丸、升壓藥、精神科和標靶治療的藥物都要留意。」另外，腎病人士亦要留心，石榴屬高鉀水果，一個已經含655毫克鉀，超過個人每日攝取量逾30%，「正常人食一個當然冇問題，但對於有慢性腎病同高血鉀症的人士，會對身體帶來危險，要盡量避免。」李建議可多吃不同水果，不同顏色都可選取，一樣能帶來營養價值和效果。

至於食整個石榴還是榨汁較好？李指一個石榴足夠每天所需的分量，如果選擇喝石榴汁，4分3杯、即約180毫升無添加果汁可當作水果的一部分，「但要留意，因為製造果汁的過程只抽取水分及水溶性纖維，始終沒有吃到果肉，其實會流失些少營養素，所以盡量選擇食原個水果，但果汁也是間中的好選擇。」李又提醒不應把石榴汁當水飲，「不論鉀或鈉過多，都需靠腎排出，故此會增加腎臟負荷。」