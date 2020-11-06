Dr.東：避孕套非100%有效　男女雙重防護可減意外「中獎」　

生育是一個審慎的決定，但不時可聞有夫婦或情侶出現意外懷孕情況。家計會數字顯示，今年首8個月，申請及接受終止懷孕的個案較以往上升30%，有婦產科醫生表示，不少港人對避孕存有眾多謬誤，包括以為體外射精不會令女性懷孕，或女性長時間服用避孕丸會影響生育等，其實最有效避孕方法是採取「雙重防護」，即男女雙方都避孕，便可減少意外有孕的機會。

婦產科專科醫生方秀儀表示，家計會數字顯示，今年首8個月，本港26歲或以下未婚女性使用緊急避孕人數上升10%；申請及接受終止終止懷孕個案更同比上升30%；反映意外懷孕的情況普遍。她引述香港城市大學去年一項調查，高達82%受訪者表示採用安全套避孕方法，但有近23%受訪者聲稱曾避孕失敗，原因包括安全套破損，須服事後丸等。同一調查亦發現，有56%受訪者以體外射精方式避孕，同時有52%受訪者透過計算安全期方法避孕。

方指，安全套避孕的成功率只有82%。至於服避孕丸一法，不少人以為長期服藥會影響女性生育能力，她強調，一旦停服口服避孕藥後，即可在短期內恢復生育能力，且新式避孕藥副作用相對較低，較少出現生暗瘡、體重增加等問題。部分人會服用事後避孕丸減少懷孕機會，但方秀儀指出，事後丸由高劑量黃體素組成，容易有亂經及內分泌失調等副作用。

綜合各種避孕方法，暫時沒有一種方法是百分百有效，若要提高避孕效果，最好採取「雙重防護」方法，即男性要正確使用安全套，女性亦要同時採取有效的避孕方法，例如服用避孕藥等，而避孕藥的成功率超過99%。她又指雖然男性使用安全套成效不是百分百，但可減低性病傳播，因此雙方都應做好自我保護。若要使用長效的避孕方法，可用傳統子宮環或藥性子宮環，效用長達5至10年。