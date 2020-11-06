國泰裁員：工會稱協助被裁員工追討　有留職員工擬另謀高就

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空大裁員，並規限逾萬名幸存機組人員本周三(4日)簽署大幅減薪的加辣新合約，最終分別有約39名機師及673名機艙服務員因拒簽新約而被解僱或終止合約。國泰空中服務員工會主席王思敏今早(6日)在電台節目表示，簽新合約不代表同意或滿意當中條款，不少員工都表示不想「被解僱」，因此先簽新合約再找工作。

王指，無簽新合約的員工已收到解僱信，工會將協助他們向公司追討賠償，而連同之前已被解僱的員工，不少人已轉行，包括做地產、保險或自己做小生意，她形容同事樂觀面對，未至於灰心絕望。

她續指，所有工會理事為了維持工會運作，亦已簽署新合約，解釋現屆工會理事會任期直至明年5月，若果理事不簽新合約，或會令工會出現真空期，擔心會令勞工權益進一步受損，提供機會給資方進一步壓榨員工，故無奈地簽約。

國泰航空早前表示，共有接近1萬名機師和機艙服務員簽署新服務條件的合約，相當於被要求同意新合約的98.5%機師和91.6%機艙服務員。