西醫工會再爆選舉不公疑雲　會長楊超發：不回應

西醫工會再爆選舉不公疑雲，該會去年幹事會選舉被爆授權票風波，會長楊超發被指控持有的授權票足以左右選舉結果，而即將於下月舉行的新一屆會員大會兼幹事會再掀起混亂。消息指，其中一名被質疑選舉資格未合乎會章所要求的年資；亦有會員透露，只有楊超發「班底」的候選人才有「候選人宣言」，其他人沒有。東網向會長楊超發查詢，他指「所有都假料，我哋唔會回應」。

成立54年的西醫工會將於本月19日舉行新一屆會員大會兼幹事會選舉，今年共16人競逐9個空缺。根據會章，入會3年的會員才可參選幹事一職，惟其中一名幹事候選人被質疑未合乎會章所要求的年資，於今年10月底才重新加入工會，消息指該名候選人由該會會長楊超發提名。

此外，亦有會員透露，選舉資料上只有楊超發支持或提名的候選人才有「候選人宣言」，引起其他候選人不滿。而且今年首次在新會址舉行選舉，只能容納約30人，惟參選人已有16人。

西醫工會去年11月幹事選舉已被指涉嫌選舉不公，當時選舉前夕，工會向會員發予授權票，惟該票上已預印了會長楊超發的名字，意味楊可代其本人投票，令楊選舉當日持有的授權票高達近70%，足以左右選舉結果。東網當時向楊超發查詢，他指工會已組成委員會處理事件，強調並非調查。