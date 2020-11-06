上呼吸道感染個案近一周明顯上升　何栢良：情況有危險性

踏入秋季天氣轉涼，慎防新冠肺炎及流感夾擊。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，留意轉季後，有學校及院舍爆發上呼吸道感染個案，而且到私家醫生求診數字有明顯上升，形容情況有一定危險性，呼籲市民提高警覺。對於再有機組人員確診，何指，擔心會出現防疫漏洞，建議衞生防護中心要加強機組人員的防控。

本港今早（6日）多區溫度下降至20度，何栢良今出席電台節目時指，根據數據顯示，過去一周到私家醫生求診的個案中，每千人有17.2人有上呼吸道病徵，相比3星期前每千人中僅9.7人有病徵，顯示數字明顯上升。他指，可能與大眾防疫意識有所鬆懈有關，認為相關數字有一定危險性。

對於昨日（5日）一名貨機飛機維修員確診，屬源頭不明個案，何指，由10月初至今已有18宗機組人員確診，比例偏高。他認為衞生防護中心需加強機組人員的防控，包括要求抵港的機組人員，需持有48小時內2次核酸檢測、1次抗體檢測的3重陰性證明才能到港，以減低假陰性報告的可能，以堵防疫漏洞。

另外，政府早前調整冬季流感疫苗分配安排，計劃向參與疫苗資助計劃的醫生分階段提供10萬劑疫苗。西醫工會會長楊超發形容「遠水不能救近火」，又透露首階段主要分配噴鼻式疫苗，亦有私家醫生反映，不少病人早前登記接種針劑疫苗，若轉用噴鼻式需再填表。因手續繁複，令部分診所卻步，未有領取額外疫苗，呼籲政府從庫存中撥出更多疫苗予私營診所。