西貢相思灣村違建道路土地原狀難恢復　環團促盡快追討違規者

西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件被東方報業集團獨家揭發兩周，地政總署外判工人連日來到場裝設石躉及鐵柱圍封相關違規地帶，相關工程將近完工，但違規地段依舊鋪上石屎，與規劃的綠化地帶相距甚遠。有環保團體指，當局處理此個案相對重視，卻未有迹象會還原土地狀況，促規劃署着實行動，亦應必須向違規者追討工程費用，讓公帑用得其所。

相思灣村今早未有地政總署外判工人開工，違建道路各出入口共放置12個石躉及多支鐵柱，並豎立多個政府土地告示牌，以防止車輛進出，安裝大致完成。而違建道路附近放置的多個貨櫃及建築廢料等，連日來亦已由垃圾車及大型吊車運走。

規劃署早於去年11月已向違建道路人士發出恢復原狀通知書，但事隔一年，才由東網揭發相關工程未有停止，而即使如今圍封路段，該綠化地帶仍被石屎壓着，與早前狀態相去甚遠。

環保觸覺義務總幹事譚凱邦指，今次政府在傳媒連日報道下，在違規土地上擺石躉及豎立鐵柱已相較以往的個案重視，然而，他促政府仍需跟進個案，如霸佔土地而遺下雜物的清理費用，必須向違例者追討；已遭破壞的綠化土地，亦應從速恢復，否則只是豎柱圍封亦無補於事。

譚凱邦續指，從環保的角度看，綠化地帶原本綠樹林蔭，政府在處理違反土地條例事宜時，往往只豎立一個告示牌了事，若當局重視自然生態，應在執法後盡早策動恢復土地程序，「規劃署認真去做即刻招標，幾日就搞得掂，佢唔做就一定好漫長。」