立法會商零售飲食業寬減措施　議員質疑免排污費幫助少

立法會與為零售及飲食業提供豁免或寬減收費措施相關的5項附屬法例小組委員會今早(6日)召開會議，有議員質疑排污費寬免對中小企幫助較少，亦有議員關注酒牌寬免的具體執行方法為何，要求政府解釋。當局則指，豁免或寬減收費令政府減少20.5億港元收入。

5項附屬法例涉及污水處理、水務設施和酒牌費用等方面，有飲食界議員表示，飲食業整體水、電、煤氣和排污費，合計是生意額的10%，希望盡快落實法例，減輕業界財政負擔。而批發及零售界議員邵家輝則關注，洗衣店是否一同獲得寬免。

議員郭家麒覺得，小型食肆經營成本較少，大型則較多，質疑排污費對中小企幫助較少。他又指，部分店舖在疫情期間停業故無實際受助，詢問政府會否延長豁免年期。議員許智峯則關注酒牌方面的問題，要求政府解釋具體執行牌費寬免的詳情，以及若有酒吧在寬免期被吊銷牌照，政府的處理方案。

財經事務及庫務局首席助理秘書長(庫務)(管理會計)吳輝明回覆時指，條例是向非住宅用戶提供寬免，因此洗衣店屬於寬免的行業之一。吳僅稱政府會不斷留意疫情發展，並適時推出措施幫助業界。食物環境衞生署助理署長(行動)曾永樂則表示，政府會在酒吧提出申請時會退還牌費，但假如被吊銷牌照，則不會獲發還牌費。

今次討論的5項附屬法例包括《2020年污水處理服務(工商業污水附加費)(修訂)規例》、《2020年水務設施(修訂)規例》、《2020年污水處理服務(排污費)(修訂)規例》、《2020年應課稅品(酒牌)(費用)(修訂)規例》及《2020年〈2019年應課稅品(酒牌)(費用)(修訂)(寬免費用)規例〉(修訂)規例》。