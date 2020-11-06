失業大軍「疫」市尋出路　多區現天光墟　90後上門說書賺萬元

新冠肺炎疫情重擊本港經濟，打工女飯碗不保，為保生計四處尋找出路，專門售賣二手貨的「天光墟」更蔓延至將軍澳一帶，有中年失業廚工將拾荒得來的物品帶到場；有「零收入」90後就化身「講故佬」，上門為小朋友說故事，現時每月賺近1萬港元。

每周數天的清晨6時起，將軍澳尚德單車徑就會出現10多檔地攤，長逾百米。有60多歲的攤販表示，其任職的餐廳因疫情而倒閉，加上求職不遂，目前已失業數個月。他無奈指，為求「搵兩餐」，只好到處執拾新淨物件，再拿到天光墟擺賣，可惜每日只能賺到數十元。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成指，天光墟多數出現在深水埗、旺角及天水圍等地區，但疫情下不少基層人士失業，部分天光墟多了「生面口」的檔主，甚至多了市民光顧天光墟。

另外，疫情下學校及興趣班被迫停課，小朋友居家抗疫百無聊賴，有幼兒教育畢業的90後上門向小朋友「講故」，每日準備多款故事書及小玩具，每節約60分鐘，收費300港元。她表示，畢業後一直從事教育及藝術自由工作者，惟疫情下「零工作、零收入」，失業半年仍未能找到工作，故創下「上門講故事」工作，目前每月可賺近1萬港元。