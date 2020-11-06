承認職專教育認受性不足 　楊潤雄稱要多宣傳推廣

楊潤雄指應用學位在本港比較少，會研究職專教育學位的屬性。(胡家豪攝)

立法會教育事務委員會今早(6日)召開會議，會上討論政府就推廣職業專才教育專責小組建議的跟進工作。教育局局長楊潤雄承認職專教育認受性不足，未來會多作宣傳和推廣。

議員麥美娟提到，許多家長不重視職專教育，她舉例指本港的造船業欠缺年輕人入行，認為政府應配合行業發展，讓家長覺得行業有前景，同時增加社會對職專教育的重視程度。教育界議員葉建源表示，小組報告比較吸引的地方是職專學士學位建議，希望政府解釋計劃在何處增加學位。

楊潤雄回覆時指，希望學生能理解職專教育，政府已增加商校合作團體，他稱需要更多商界朋友一起合作，將不同行業資訊帶給學校。楊續說，應用學位在本港比較少，政府以前無特意分類，未來會就學位屬於資助還是自資學位進行研究，亦會在先導計劃詳細考慮。但他承認職專教育認受性不足，未來會多作宣傳，贊成要在中學應用學習和大專院校推廣。

會議開始時進行副主席選舉，麥美娟以25票，擊敗得16票的葉建源，當選副主席。會上亦以24票贊成、15票反對和1票棄權，通過議員梁志祥逾期加入委員會的申請。