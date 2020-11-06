西醫無阻止報道用「植髮醫生」不當名銜　除牌1個月緩刑1年

西醫王德揚涉嫌認可、默許或未有採取適當行動，阻止頭條日報在一篇報道中使用不恰當的「植髮醫生」名銜、作業務宣傳及處方過期藥物予女病人，被控專業失德。香港醫務委員會今日(6日)展開聆訊，王被裁定專業失德，在普通科醫生名冊除名1個月，緩刑12個月，並獲發警告信。

案情指，2015年10月10日，頭條日報刊有「擁有11年經驗的植髮外科醫生王德揚」、「首個智能無痕植髮(FUE)系統」、「智能機械植髮無疤效率增」，以及相關照片，涉業務宣傳，報道亦無指出相關治療的弊處，不符合香港註冊醫生守則要求的持平表達方式。而且，醫委會的專科註冊名冊並無「植髮」專科，王亦非外科醫生，報道因此具誤導性，使大眾認為王有相關資歷、經驗、技術，產生不切實際的期望。

同年10月15日，頭條日報刊出澄清聲明，指王德揚醫生名銜為「植髮醫生」，而非「植髮外科醫生」，惟名銜依然有錯，「植髮」並非醫委會認可的專科。

另外，王涉於2016年5月13日處方過期2個月的伊曲康唑(Itraconazole Capsules) 予病人梁曉瑩(音譯)，劑量為100毫克。病人於5月17日發現藥物過期，25日到醫委會投訴王。醫委會表示，過期藥物的藥效及安全性未必會驟降，但已不受保證，此舉也對病人造成心理負擔。

王承認所有指控，求情指他2012年出生的兒子患有自閉症，他為了騰出時間照顧兒子，便減少到診所應診，從事植髮工作。當時，他接受傳媒訪問分享植髮資訊，但並無機會檢視文章。當他發現問題，已即時透過公關要求修正、作出澄清，惟他亦無法檢視澄清聲明，名銜修正後依然不正確。他表示日後不會參與任何形式的報道。

就處方過期藥物，王求情指當天臨近診所關門時間，他趕着照顧兒子，因此大意犯錯。診所有分開過期和未過期的藥物，惟當天的護士是新手，誤派過期藥物。他得知出錯後，已即時通知病人到診所換藥，並關閉診所。他現專注照顧兒子，兼職植髮工作。植髮公司每3個月會盤點藥物一次，確保藥物有效期，他自己也會檢查清楚藥物，才派發予病人。

醫委會裁定王專業失德，考慮到王沒有前科，並承認指控、沒有就程序提出抗辯，判決王在普通科醫生名冊除名1個月，緩刑12個月，並就處方過期藥物發出警告信。