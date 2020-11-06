或因精神問題犯案　男子摑清文宣婦人判緩刑

婦人清理大水坑一條行人隧道內的文宣時遭人拍攝，她不滿跟對方爭執，期間被打後腦和掌摑。涉案男子經審訊後被裁定普通襲擊罪成，今天（6日）在屯門法院被判監6星期，緩刑18個月。裁判官引述報告指，被告傾向用暴力解決問題，不尊重他人，但考慮到他或因精神問題才犯案，認為改善問題才是治本之法。

辯方今日求情指，35歲被告甘仲斌決定重啟精神科治療，療程將於明年開始。他原任職煤氣維修技術員，上司知悉他涉案後將他解僱，他現改在甜品店任職，收入大減。此外，有區議員為被告寫信求情，讚揚被告協助派發防疫物資時，即使被漂白水灼傷也沒有怨言，又指他雖然本身亦是有特殊需要的人，但仍願意幫助別人，顯示他具備同理心。

辯方補充，被告在事件中亦有受傷，險些失明，對他已具很大阻嚇力，他會珍惜法庭給予的機會。

裁判官判刑指，被告過往有侵犯他人的案底，報告亦顯示他傾向用暴力解決問題，不尊重他人。雖然法庭接納他或因精神問題而干犯本案，若他不好好管理情緒，糾正對事的看法，長遠會再碰釘。法庭並考慮到被告有家人支持，又有工作，不是無所事事留在家，認為改善問題才是治本之法，最終判他緩刑。

被告被控於去年9月22日，在大水坑港鐵站B出口外對出一道連儂牆，襲擊女子龍群。