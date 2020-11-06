指派票程序出問題　覃輝求撤4.2億元還款令　法庭將開庭審理

星美控股主要股東覃輝於2019年7月和9月，先後被Goldteam Group Limited和Ideal Trend Investments Limited入稟高院，分3案追討合共4.2億港元，雖然高院早前已因覃沒有抗辯，直接判處該兩間公司勝訴，但覃就指派票程序有問題申請撤銷判決。高院聆案官今（6日）指定，明年1月19日先審理其中一案的撤銷判決申請，而其餘兩案就要另定日子再提訊。

已排定審訊日期的案件原告為Goldteam Group Limited，早前覃輝已向法庭呈交其出入境紀錄，證明該公司使用掛號信派遞訴狀時，他並不在香港。聆案官本表示在此情況下，有關判令似乎必須撤銷，不過Goldteam Group方面堅持在法律上仍有理據支持判決有效，所以反對覃輝的申請。

至於另外兩宗案件的原告是Ideal Trend Investments Limited，覃輝在此兩案稱被人偽造簽名簽收訴狀，並準備聘請筆迹專家檢驗簽收的文件。案件因此未能立刻排期開審，需另訂日期再訊，現時未定出提訊日期。