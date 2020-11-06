網民熱話：夢中聞煙味　屋主驚見未熄煙頭跌入屋

屋主在睡夢中聞到煙味，醒來在枕頭邊驚見未熄滅的煙頭。

亂拋煙頭影響環境衞生，更隨時會釀成火警。今日（6日）有居於上水天平邨的網民發文，稱睡夢中被煙味嚇醒，其後發現有一支未熄煙頭隨風入屋跌在枕頭旁，直言「好彩冇睡夢中燒死」，又狠批缺德者「唔好累人累物」。

網民Joyce Man凌晨在Facebook群組「上水人大聯盟」分享一張相片，拍攝了一支仍未熄滅的煙頭。她指睡覺時突然聞到煙味，醒來後在枕頭旁邊發現有一支未熄滅的煙頭，幸好未有燒着床舖，但已經「咩睡意都冇晒」。她表示「天降煙頭」並非第一次，不過先前的煙頭都已熄滅，今次竟然遇到「新鮮滾熱辣」的煙頭，最後又提醒街坊，「出門記得閂窗」。

不少網民都支持屋主報警，但部份網民對找到兇手的期望不大，「效果不大，難道會因為這事檢查煙頭上的DNA？」亦有住同一屋邨的居民指有相同經歷，並提醒居民關窗自保。

網民有話說：

Gary Chan：夾返上去放喺佢屋企門口

Yoyo Lam：唉，我樓上都係， 鬧過投訴過都無用

Kin Tse：呢個年代仲掉煙頭落街，正人渣

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