4警會向段崇智發公開信　促交代反修例期間言論

修例風波持續近一年半，期間發生的多宗事件仍受到社會的關注。去年10月香港中文大學校長段崇智發公開信，指發現有被捕學生曾遭警方不合理對待，要求警方清楚交代，其後遭4個警察協會批評。逾一年時間過去，4個警察協會今日(6日)再次向段崇智發公開信，質疑他雖於較早前成為香港再出發大聯盟的共同發起人之一，但卻未有「檢視一下自己曾犯下的過失」，為他去年的「失實言論」負責。

公開信由警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會，以及警察隊員佐級協會發出。信中表示，在反修例期間警方不斷被別有用心的人造謠抹黑，意圖打擊警方執法行動，其中有男子早前在法庭上承認曾造謠散播「新屋嶺性侵」謊言以煽惑他人參與非法集結並被裁定罪成。

信中又把段崇智去年10月所發出的公開信，與去年11月發生的「中大二號橋事件」並論，質疑兩件事或有「因果關係」，指「難以排除閣下(段崇智)對涉事學生的聲援成為黑暴分子及後採取更激進行動的誘因」。

該4協會稱「段校長在此一年多的時間從未對我們回應過一言半語」，促段回應4協會的關注，以「還被閣下言論所傷害的人一個公道」，為相關言論負責，釋除社會各界的疑慮。

東網正就此事向中大查詢，暫未有回覆。