街坊不滿集會噪音遭圍毆　兩男女認暴動傷人還押候懲

香港科技大學學生周梓樂墮樓後不治當晚，有市民在將軍澳舉行悼念活動，一名富康花園男住客不滿群眾過於嘈吵，與在場人士理論，期間遭人圍毆「私了」。一對男女事後被捕，他們今日（6日）在區域法院同承認有意圖傷人及暴動兩罪，還押至11月27日等候報告後才判刑。

兩名被告分別是30歲無業女子黃鑫才，及59歲的士司機陳明貴。他們被控於去年11月9日，在將軍澳富康花園1座外，與其他身份不詳人士參與暴動；他們亦被控非法及惡意傷害33歲男子X。法庭為免X遭人起底滋擾，早前已頒匿名令。

案情指，事發當日凌晨約12點半，示威者開始在富康花園外聚集，悼念剛過身的科大學生周梓樂，在場人士大叫「香港人加油」、「黑警」等口號。事主X是該屋苑的住客，凌晨2時許他被樓下嘈雜聲吵醒遂報警投訴，並落樓叫在場人士保持安靜，說翌日他還要上班。

不過X被超過20人圍著指罵，有人阻止他離開，更將他推倒。而包括男被告在內等10人對X拳打腳踢，歷時約5至10分鐘，女被告亦3度踢X。凌晨約3時，警方接報到場驅散群眾，行動中拘捕兩名被告。

X的頭皮、前額、左膝及手肘等多處有裂傷擦傷，需縫13針，並要留院3天。據悉，X現時間中仍感到痛楚，會發噩夢，雖然可如常工作，但就不可進行劇烈運動。

辯方求情指，女被告未婚，但與男友育有3名子女，其中一名兒子患過度活躍症需靠她照顧。而她自己亦有精神病史，案發後證實患精神分裂症，但辯方強調她並非受精神病影響犯案。

辯方強調，女被告無預謀犯案，當晚集會歷時少於3小時，對公眾滋擾相對其他暴動案輕微，而事主沒永久傷殘，冀法庭輕判。但法官胡雅文指出，女被告居於深水埗，卻帶備手套及口罩到將軍澳，質疑她是否偶然犯案。辯方解釋，她當晚是到男友的將軍澳住所探子女及食消夜。

至於男被告，辯方指他本來在場調停，但後來受到示威者情緒高漲及酒精影響，才一時失控加入犯案，他事後已深感後悔。