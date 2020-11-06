中大港大醫療教學設施工程再闖關　議員關注校園保安

政府在去年11月去信立法會財務委員會，以食物及衞生局需要有更多時間向議員解說為由，暫時撤回香港中文大學及香港大學醫療教學設施工程建議。相隔約1年，相關撥款申請再次提交立法會教育事務委員會審議，有議員在今早(6日)會議中重提中大實驗室去年在反修例示威中失竊，中大回應指已加強保安應對。

中大及港大再次就校園發展工程申請撥款，中大擬於校園北陲興建1座科研實驗大樓，港大則計劃於主校園內的大學道興建1座科研實驗室大樓及1座資訊科技大樓，3個工程項目分別涉款14.161億港元、5.999億港元和5.618億港元。

中大校園發展處處長馮少文表示，興建科研實驗大樓的目標是為了在環境與可持續發展及轉化生物醫學領域，提供研究措施，以支持政府將香港發展成為國際創新和技術中心的願景。

議員麥美娟提到中大實驗室在去年反修例示威期間失竊，關注實驗室保安問題。工程界議員盧偉國表示支持工程項目，但他指出科研發展不止需要硬件，更重要是成功留住人才，詢問會否擔心人才不足。

中大副校長(行政)及秘書長吳樹培強調已在校園內包括實驗室加強保安，如保安員會檢查學生的證件，以證明學生身份。港大署理副校長(研究)顏慶雲回覆指大學不擔心聘請人才受阻，反而更想招聘多學者來港工作。