無業漢欠管理費疑不滿被收樓 涉趁執達吏上門劈石油氣罐縱火

六旬無業漢兩年前疑因不滿執達吏收樓，在單位內劈石油氣罐導致火警，大廈居民需要疏散，他則爬水渠逃生後，因手臂有燒傷惹警察懷疑落網。該名無業案被控有意圖而縱火罪，以及罔顧生命是否會受到危害而縱火的交替控罪，他否認控罪，案件今於（6日）高院開審。

被告馬鎮青現年62歲，控罪指他於2018年7月27日，在將軍澳康盛花園第4座31樓一單位，無合理辯解以火損壞該單位，並意圖藉此危害執達吏陳頌文及黃隆權的生命。交替控罪則指被告在當日用火損壞該單位，罔顧財產會否被損壞及罔顧他人生命是否會因而受到損害。

控方開案陳詞時指，被告及隔鄰單位多年沒有交管理費，執達吏早於2018年5月28號已到單位外貼告示通知會於案發當日收樓。當日兩名執達吏先到被告隔鄰單位拍門但沒回應，進入單位後發現睡房內有一副骸骨逐通知警方到場處理。控方提醒陪審團，該副骸骨與本案並無關係。

控方續指，執達吏之後聽到被告的單位內有人大聲說粗口及拍打大門，想推開大門查看但又受雜物所阻，期間聽到有人說：「上來收管理費？我啱啱係青山出來…入來啦，攞咗嘢招呼你哋…你有膽就入來」，控方指該人正是被告。

執達吏決定召警協助，警方衝鋒隊手持長盾到場時卻嗅到石油氣味，單位內除掉出燒着的物件外，更傳出爆炸聲及冒出大量濃煙。警方遂疏散居民並通知消防員到場。

控方指居於被告單位下3層的住客，當時聽到樓上有人大叫:「x你個街，收乜嘢樓呀」，不久後又聽到有人大叫火燭及疏散，期間上身赤裸只穿內褲的被告攬著水渠並拍打其窗戶，他開窗後被告便進入單位並從大門離開。

在居民疏散期間，有警員於大廈後樓梯見到被告左前臂燒傷，在查問下被告稱：「係呀，係我放火燒咗間屋」又表示：「知道今日來收樓，買咗天拿水同石油氣放火，大家一鑊熟」。

消防員發現單位內亦有一把斧頭、經改裝的長刀、多樽天拿水及多罐石油氣等，經調查後認為火警是蓄意造成。

被告當日被送院，警誡下他承認在單位放火並逃離單位，又稱：「我見佢哋(執達吏)態度咁串，就諗住攞蠟燭點著石油氣，又攞刀斬個石油氣，我當時諗住自殺嘅」。被告並承認曾用斧頭劈開石油氣罐時，石油氣噴出燒傷其左手，他遂爬水渠逃生。

被告又解釋，他自2007年起欠交管理費，但一直申請不到綜援，才會被執達吏登門收樓。惟控方並不接納被告有自殺念頭，並指被告曾表明要「一鑊熟」。

另外，案件聆訊期間，被告在庭上不時情緒激動又不斷指罵法官，法官遂下令被告需留在覊留室內聽審，不能直接與陪審團見面。不過，庭上仍能聽到被告在覊留室內，仍不斷大聲罵法官。