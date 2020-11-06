美領館擬裝修翻新　覓臨時辦公室3個月未果

美領館承認有翻新計劃並尋覓臨時辦公室，惟未有透露受影響職員人數。(何天成攝)

美國駐港澳總領事館繼早前以近26億港元放售壽臣山6幢超級洋房後，近日再有變動。據知情人士透露，美領館計劃進行大規模裝修，並於3個月前開始在金鐘、中環一帶尋找辦公室租盤暫用，惟業主或擔心政治不正確，故美領館一直未能覓得新地方。美領館今(6日)回覆查詢時承認有翻新計劃，惟因計劃仍處於非常初步階段，故相關詳情暫不宜透露。

據悉，今次涉及約600名領事館職員因裝修而需搬至臨時辦公室。知情人士透露，現時中區不乏空置商廈，惟在核心商業區持有寫字樓物業的大型發展商或業主，或擔心政治不正確，故未必願意向相關機構出租物業。

美領館今日回覆東網查詢時表示，美國政府計劃翻新和改善在港擁有的物業，包括位於花園道的美國駐港澳總領事館辦公樓。至於翻新工程期間，美領館亦會將部分員工臨時遷移到臨時辦公室工作，惟沒有交代受影響員工數目。

美領館指，美國駐外使領館運作局(OBO)正物色可以滿足領事館營運需求的替代地方，惟由於仍處於一個非常早期的階段，故暫不宜對選址、發展商或業主的談判狀態作出評論。