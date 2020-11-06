港機工程全體6000員工明年減工時　員工管理層齊減薪15%

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空大裁員後，同屬太古集團旗下負責飛機維修工作的香港飛機工程(HAECO)有限公司，亦推出節流計劃，該公司承認，將邀請所有約6000名員工參與自願減少工作計劃，明年上半年減少員工工作時數及減少15%。公司會邀請經理級以上員工如常工作，履行職務，期間減薪15%，以避免大裁員。

據了解，港機管理層曾舉行特別會議，表示航空業前景艱難，要求員工由明年1月起，減薪約15%，為期半年，同時承諾不會裁員，但為嚴控成本，明年全年將會凍薪，至於花紅安排則需等到明年3月再作討論，受影響員工需於本月底前簽署同意書。

香港民用航空事業職工總會主席李永富稱，據知目前減薪安排只涉管理層人員，其餘員工或需放無薪假，但暫時未知牽涉多少員工、相關職位以及無薪假長短，工會仍在了解事件。東網正向港機工程查詢。

港機(香港)對東網表示，自2019冠狀病毒疫情爆發以來，該公司持續面對人手過剩情況，這情況可能持續至2021年，甚或之後數年。公司有信心航空業定能恢復過來，但預期恢復至疫情前水平，需時約數年。現時公司正面對非常艱難的經營環境，在別無選擇的情況下，會於2021年上半年推出自願減少工作計劃，以減低2021年出現巨大財政赤字和避免大規模非自願裁員的風險。

該公司強調，雖然航空業面對非常艱難的經營環境，港機(香港)仍然維持長遠目標，並盡最大努力以保障員工就業及其事業發展。