泛民議員涉違特權法　獲准暫緩答辯明年2月再訊

許智峯、尹兆堅、黃碧雲等8名泛民人士，被指在今年5月8日，於立會內務委員會會議中妨礙立會人員執行職務，同被控違反《立法會（權力及特權）條例》，其中7人被控一項藐視罪，亦有6人另涉干預、騷擾、抗拒或妨礙立法會人員罪，案件今（6日）在西九龍法院提訊。辯方申請毋須答辯，以便索取文件及提供法律意見予各被告，以及等候終審庭就另一宗同類案件的判決。法庭將案件押後至明年2月11日再訊，被告續准以1000港元保釋。

8名被告分別是立法會議員助理郭永健、現任立法會議員許智峯、尹兆堅、黃碧雲、張超雄、胡志偉，前立法會議員陳志全、朱凱迪；陳現報稱為網台主持，朱則報稱是區議員助理。

除胡志偉外，其餘7人同被控一項藐視罪，指他們於2020年5月8日，在立法會綜合大樓會議室1內，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

陳志全、尹兆堅另被控兩項干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員罪。至於許智峯、朱凱迪、胡志偉及郭永健則被控一項相同罪名。

控罪指他們於2020年5月8日，在立法會綜合大樓會議室1內，分別干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職責的立法會人員，即劉健偉、呂金榮、董漢民、韋家強、麥偉志及簡廣榮。