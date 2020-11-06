空氣質素欠佳　元朗屯門東涌污染指數達10+爆錶水平

強烈熱帶風暴「艾莎尼」今早(6日)進入香港800公里範圍內，影響空氣質素變差。環境保護署表示，截至今午4時，東涌、屯門及元朗的空氣質素健康指數錄得10+的「爆錶」水平，代表健康風險級別為嚴重，而中西區、深水埗及荃灣亦錄得指數10，代表健康風險甚高。其餘監測站錄得指數則為7至9，屬高至甚高水平，預測明日(7日)本港地區的空氣污染水平仍會較平常為高。

署方表示，受東北季候風和艾莎尼外圍環流的共同影響，本港天氣普遍晴朗，和緩北至東北風帶來一股背景污染較高的大陸氣流，同時不利空氣污染物擴散。日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成。在市區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者應盡量減少或避免體力消耗及戶外活動。一般市民應減少或盡量減少戶外體力消耗，以及減少在戶外逗留的時間，特別在交通繁忙的地方。

根據香港天文台預測，本港明日(7日)天氣將持續晴朗。環保署預料在風力增強之前，本港的空氣污染仍會維持在較高水平。