林卓廷許智峯涉妨礙司法公正轉區院審　獲准離港處理公務

民主黨議員林卓廷及許智峯，以及一名網媒記者和一名社工，被指在去年7月6日屯門遊行期間，讓其他人刪去片段及照片，分別被控企圖妨礙司法公正、不誠實取用電腦及刑事毀壞等罪，案件今（6日）在西九龍法院再訊。控方申請將案件轉介至區域法院，法庭將案押後至11月26日，屆時各被告須到灣仔區院應訊。林卓廷及許智峯並獲准更改保釋條件，即可以離港處理公務。

43歲林卓廷、38歲許智峯及28歲獨立網媒記者曾焌熙，同被控於去年7月6日，在屯門警署外與其他不知名人士意圖妨礙司法公正，即煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的內容，即一些可能於當日或之前干犯刑事罪行的示威者的樣貌照片。

而許智峯就另與39歲社工鍾凱研，被控不誠實取用電腦及刑事損壞罪，控罪指他們於去年7月6日，在屯門警署外取用X的手提電話，並毀壞X儲存於該電話內，有關去年7月1日立法會外示威情況的錄影片段。

另外，曾焌熙再被控於去年7月6日，在屯門警署外與其他不知名人士一起參與非法集結。