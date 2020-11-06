議員轟政府未積極推動再生能源　環境局撤回職位申請

立法會財務委員會今午(6日)開會，繼續審議將環境局的1個首長級丙級政務官編外職位轉為常額職位，以繼續推廣可再生能源及電力市場長遠發展的工作，惟議員質疑政府未有積極推動再生能源。主席陳健波提醒政府官員，該項目已討論逾3小時，從未聽到有議員支持，繼而詢問官員打算如何處理。其後環境局宣布撤回該項議程，惟泛民主派議員質疑陳健波與政府「扯貓尾」。

泛民議員認為，觀感上會令人認為建制派呼籲撤回開位申請，政府就撤回，加上泛民未有發言就突然撤回，令人覺得不公和反常。不過，屬泛民的教育界議員葉建源今日已在有關項目上發言。陳健波則回應指，他只是提醒政府未有議員支持開位，就算繼續審議都會在半小時後劃線表決，相信投票都難以通過。陳其後更承認，事先得悉政府有意撤回該項申請。

環境局副秘書長楊碧筠解釋指，撤回申請是可行選擇。財經事務及庫務局副秘書長劉震指撤回是決策局決定，他只是代表財政司司長表達意見，認為撤回不是特殊情況。不過，有議員猜測今次當局撤回項目，是有意讓排在較後議程的明日大嶼工程撥款提早審議。