兩人「私了」休班警表證成立　案件11.18裁決

休班男警去年9月25日晚在屯門市廣場遭「私了」，兩名涉案男子被控非法集結和傷人罪，案件今(6日)在屯門法院續審。法庭裁定控罪表證成立，首被告作供表示，他當日在商場聽到女聲大叫「偷拍」，以為事主偷拍女士裙底，曾嘗試捉住事主，期間推了事主一下，但事主及後遭圍毆時，他已離去。次被告不作供，案件押後至11月18日裁決。

首被告文振豪(33歲)和次被告湯浩源(18歲)，被控於去年9月25日，在屯門市廣場3樓一店舖外參與非法集結，以及傷害男子黃少華。湯早前已承認參與非法集結罪。

文供稱，當晚他購物後買了一杯咖啡喝，期間聽到有女聲大叫「偷拍」，他見黃跑開，懷疑黃偷拍裙底，於是打算追上黃。文當時看見黃和兩名青年推撞，文上前推了黃一下，想捉住黃，又問黃是否偷拍的人，黃反揮拳擊中文的面部，文還擊一下，手上咖啡亦跌下。文質問黃：「做咩打我？做咩偷拍？」可是黃沒有回應，並退後到一角，期間很多人上前指罵黃。

文繼續追問黃，黃才回答：「我驚，所以咪打你囉。」由於文面部有痛楚，又滿身咖啡迹，於是到廁所清理，之後再從遠處觀望若一分鐘，便乘車回家。

控方質疑，當時已有兩名青年「出頭」，文為何仍要追上去？文解釋，他見黃身形健碩，兩青年則瘦削，他覺得自己有責任阻止黃逃跑，又指自己離開前仍不知黃偷拍了甚麼。

控方續指，既然文覺得黃偷拍裙底，那麼文有否報警？文稱後來得悉黃只是影人相，並非偷拍，所以覺得沒有報警。