理大收緊出入管制措施　謝絕訪客至月底

反修例示威衝突去年11月蔓延至大學校園，當中「理大事件」即將一周年，該校今日(6日)向師生發通告，即日起至本月30日，教職員、學生和獲預先授權者方可進入校園，而訪客進入校園前須獲學系主任或學生事務處「特別批准」。

據悉，理大管理層認為11月為敏感日子，為了「理大事件」不被再度發酵，決定收緊出入管制措施，甚至謝絕傳媒到訪，即使傳媒就其他議題在校內採訪，一律不獲批准。

理大物業管理處向師生發電郵，指理大出入口管制將被收緊，提醒師生參閱訪客登記系統。而系統公告則稱，即日起至11月30日，收緊校園出入口管制，只准教職員、學生和「在校園有必要職責的獲預先授權者」進入校園。公告又稱，如訪客未有確實證據證明有需要進入校園，以及未獲學系主任或學生事務處「特別批准」，同樣不可內進。

此前，非學校人員只要獲教職員或學生預先於內聯網登記，並透過二維碼即可進入校園。公告就表明，訪客於最少兩個工作天前，透過訪客登記系統取得「特別批准」，師生之前為訪客登記於今日至本月30日期間進入校園的申請，亦需重新提交。

理大表示，考慮到去年11月在校園發生的事件，校方決定提升校園出入管理措施。由即日起至本月底，除非須在校園執行已預先獲得校方批准的必要工作，即與教學或日常校園運作相關的工作，或取得相關部門主管批准，大學暫不接待訪客進入校園。