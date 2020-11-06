奧比斯兩前高層串騙640萬印刷費　分別被判囚14至28個月

國際醫療組織奧比斯兩名前高級僱員，於任內與兩名印刷服務商的東主串謀，用虛假報價單詐騙奧比斯批出總值約640萬元的印刷及設計訂單。4人早前分別承認或經審訊後被裁定串謀詐騙及使用虛假文書罪罪成，今日（6日）在區域法院被判監禁11至28個月。

案中首兩名被告分別是奧比斯特別項目組前總監李子超（57歲），及前高級發展經理林兆基（58歲）。另外兩名被告分別是迅朗印刷公司東主吳達明（62歲），及創意源流東主關嘉華（46歲），兩者公司分別是奧比斯的印刷及設計服務供應商。

李不認罪，經審訊後被裁定詐騙罪成，他被判監28個月；其餘被告在審訊前認罪，林被判監14個月，吳被判監12個月，關被判監11個月。

庭上透露，李與林入職奧比斯逾20年，二人是中學舊同學。2002年林生意失敗破產，李遂邀他加入奧比斯，及後更成為他的直屬上司。二人於2018年被奧比斯辭退，現均告無業。

法官直斥各被告的行為自私，令奧比斯蒙受巨大經濟損失或風險，損失雖難以量化，但奧比斯多年來在香港建立的聲譽卻沾上污點。奧比斯作為一所非牟利慈善團體，捐款是其重要的收入來源，被告行為必然令公眾對其管理、監管及處理捐款方面產生負面影響，奧比斯的項目受益人或因捐款減少，成為最終受害者。

法官又指李及林身為部門最高層，未有為下屬樹立良好榜樣，更嚴重違反奧比斯管理層對他們的信任；吳及關參與偽造及使用虛假報價單，圖令自己公司看來出價較低，而取得案中訂單獲利。眾被告事前必然有商量部署，案情嚴重，不適宜判社會服務令，惟考慮到他們過往大半生奉公守法，重犯機會低，遂給予他們酌量減刑。