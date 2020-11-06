匡智之家5年踢走5舍童　聲稱有行為問題　家長批本末倒置

大埔松嶺村輕度智障學童宿舍匡智之家，被踢爆近年多次以行為或情緒問題安排舍童退宿，有智障人士家長認為宿舍做法本末倒置，慨嘆「如果一個專業人士都搞唔掂（智障學童），普通家長咪仲難搞」，期望宿舍即使安排他們退宿，亦可以為他們「鋪後路」安排過渡措施，如作出轉介到其他宿舍。

社會福利署回覆傳媒查詢指，匡智之家近5年共有28名兒童退宿，其中12人是年齡超過上限、10人因家庭團聚、1人轉往其他住宿服務、5人因行為或情緒問題。香港弱智人士家長聯會前副主席盧鄭玉診指，智障學童有行為問題在所難免，而機構理應想辦法處理。她指，過去有家庭發生過慘劇，因照顧智障長子致壓力爆煲，其母親親手將兒子勒斃，此事正正反映特殊學校宿舍缺乏過渡措施，讓家長沒有喘息機會而引發慘劇。

匡智之家受社會福利署資助，為6至18歲因家庭困難而缺乏照顧的輕度智障學童提供住宿，名額64個，全部經社署轉介。匡智會稱，一直遵照社署服務質素的標準以決定學童是否適合群體學童家舍生活。為了讓舍童能夠健康成長及發展，匡智會根據「殘疾人士院舍條例」運作，並每半年邀請家長、學童及家庭服務個案社工就不同個案商量及更新學童的照顧、訓練及醫療計劃；與此同時按每位學童的能力、興趣、活動時間等不同因素安排課外活動。