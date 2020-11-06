元朗上村驚現虐狗狂徒　唐狗頭部被斬多刀見骨眼球甩脫

今日（6日）下午近1時，警方接獲毛孩守護者一名姓陸的義工報案，指於八鄉錦上路上村一間餐廳外發現一隻疑被刀傷的狗隻。警方接報到場後，發現該隻狗的額頭及眼部受傷。經初步調查後，將案件列殘酷對待動物，交由元朗警區刑事調查隊，暫時未有人被捕。

據報案的毛孩守護者義工表示，今日早上7時許，一名義工錦上路上村一帶餵狗時，發現一隻在茶餐廳附近徘徊的黑色唐狗旺財，頸部被一條綠色繩及一條白色電線綑綁，頭部嚴重受傷，多處血漬斑斑。義工見狀立即為牠鬆綁，但受驚的牠立即向大帽山方向逃走，義工立即聯絡其他義工協助。

義工接到消息後，到大帽山附近尋找受傷的旺財。及至下午1時，終於茶餐廳附近尋回旺財，並合力將牠捉起拯救。經檢查後發現，旺財頭部有多處刀傷，其中最嚴重的傷口由頭頂至左邊眼袋，使眼珠幾近跌出眼眶。另外，一個傷口由頭頂延伸至右邊下巴近腮邊。義工立即將旺財送住動物診所進行手術，雖然生命暫時未有危險，但因其中一個傷口傷及眼睛，所以有機會失明。義工表示，相信旺財傷口由鎅刀造成，相信兇徒用鎅刀向旺財面部襲擊。