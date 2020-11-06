學者議員料拜登對港策略溫和　惟對港議題仍會發聲

美國總統大選以現時形勢看來，挑戰特朗普競逐連任美國總統的對手民主黨候選人拜登，形勢似乎佔優。外界普遍認為，假若拜登上台，屆時不論中美關係和對港策略都會有所緩和，惟有學者分析，美國民主黨同樣非常關注香港情況，認為未必會突然煞停或撤回一些已經啟動的行動和議案，分別只是形式上較為溫和。另有議員認為，一旦拜登當選，單是處理特朗普留下的「蘇州屎」，短期內已令他忙到焦頭爛額，「唔得閒理香港」，對港策略很可能起碼半年不會有大變動，長遠則視乎中美關係的變化。

近日坊間評論皆認為，若拜登上台，美國在對外關係上將重拾多邊主義，對港策略也會相對較特朗普溫和。策略研究專家袁彌昌分析，拜登是傳統的國際主義者，相信手段上不會那麼強硬，惟路線上估計差別不大。被問到拜登有否機會在外交上沿用目前主張鷹派的人士作國務卿時，袁直指「從來鷹派都與共和黨同氣連枝」，估計這個機會不大，並指相信屆時美國會回復正常的中國外交。

對於近期美國政府在《港區國安法》立法實施、「12人蛇」事件、泛民主派人士被捕等事件上，均以其國務院的官方身份出面，發表關注和譴責等言論，甚至列出制裁中港官員名單，以實施制裁行動。袁預料，一旦拜登上台，仍會持續為本港事務發聲，因美國民主黨同樣非常關注香港情況，惟未必以外交形式交涉。

袁又指，拜登也不一定會突然煞停或撤回一些已啟動的行動和議案，相信對其有利的措施也會保留。至於在制裁中港官員方面會否放緩，袁直指「其實個制裁大家都知冇咩用」，只是令人覺得「做咗嘢」，相信若拜登想與中國就氣氛問題作出調協，便不會在制裁問題上生出枝節。

至於將於本月9日實施的美國禁「香港製造」標籤政策方面，一直關注事件的紡織及製衣界議員鍾國斌認為，即使拜登上台，有關政策亦不會有任何改動，主因不是拜登要針對香港，而是他「根本唔得閒理香港」。鍾解釋，假設拜登當選並能順利於明年1月上台「坐定定」，待他組好內閣最快也需時1至2個月，加上其處理特朗普留下的「蘇州屎」亦已忙到焦頭爛額，預料對港策略很可能起碼半年不會有大變動，長遠則視乎中美關係的變化。