本港機場試用RT-LAMP快速檢測技術　英研究指走漏一半患者　

港府上月尾在機場推行快速病毒檢測計劃，當中使用的RT-LAMP核酸檢測技術只需15至30分鐘便有結果，檢測的靈敏度達92%以上，但港府至今仍未公布檢測數據。據英國的研究數據發現，相關檢測遺留超過一半的確診患者未被發現，恐釀成大量隱形患者在社區播毒。有本地專家亦質疑英國在使用RT-LAMP檢測技術上的成效，認為相關測試仍在起步階段，仍需要大量數據支持，期望本港盡快公布數據。有議員則批評，相關技術只為市民帶來「假安全感」，現階段不宜作廣泛應用，東網記者正向衞生防護中心了解事件。

據英國《衞報》報道，當地的科學家於RT-LAMP核酸檢測技術表達關注，因為從近期的研究數據發現，RT-LAMP核酸檢測技術的敏感度偏低，只能測出約46%的確診病人，另有超過一半的隱形患者未被發現，認為相關檢測技術存在局限。

議員郭家麒批評，若目前廣泛使用相關技術，恐為市民帶來「假安全感」，因為抵港旅客若帶有病毒而不被檢測出來，會在社區播毒，造成新一波的疫情反彈，「若果只靠快，但測試不準，又有何用?」

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，英國的數據表面上反映當地使用的RT-LAMP檢測成效不彰，只檢測到一半陽性個案顯然是不能接受，但要真正判斷該項檢測的實際成效如何，仍需了解背後採用的數據結果，是從實驗室還是臨床病人取得的數據。

他解釋，呼吸道採集樣本容易出現誤差，因為當中的採集方法或時間等因素都會影響採樣的準備度，即使該項檢測經實驗室測試後的準確度達90%以上，當應用到臨床檢測仍會「打了一個折扣」，「可能只找到約70%的確診病人」。

他認為，目前本港試行的RT-LAMP檢測，仍需等待當局提交檢測的報告數據後，包括使用相關檢測的總旅客數量，以及檢測後的陽性數據等，才能決定檢測的成效是好還是壞，但認為檢測始終不能代替檢疫，來堵截隱形患者在社區播毒的方法。