以低息貸款呃7人19萬港元　29歲男子串謀行騙被捕

男子訛稱低息貸款騙取7男女共19萬港元今日(6日)被捕。中區警區重案組袁嘉輝督察表示，警方接獲報案，指有人在9月至11月期間，自稱銀行、財務公司或中介公司的職員，向市民訛稱可提供免入息審查及低息貸款。有市民不虞有詐，跟從騙徒指示提供個人資料及財務狀況，希望藉此得到低息貸款。

騙徒其後約同事主在咖啡店或餐廳見面，並誘使事主簽下虛假的財務文件，令他們降低戒心，從而令他們交出10,000港元至40,000港元的保證金，騙徒收取款項後便與事主失去聯絡，事主其後懷疑受騙，報案求助。

警方經深入調查及情報分析後，鎖定目標疑犯，今日在荃灣區以涉嫌「串謀詐騙」拘捕1名29歲男子，當時他正準備向第7名事主下手，該名事主並無任何金錢損失。警方表示，相信他涉及7宗同類案件，涉款約19萬港元。而7名受害人為4男3女，年齡介乎21至70歲，警方相信背後有犯罪集團運作，不排除有更多人被捕。

警方表示類似的犯案手法有上升趨勢，在今年首10個月，全港錄得400宗關於不良財務公司的騙案，比起去年同期的256宗，升幅超過55%。騙徒大多會自稱銀行及不同財務機構的職員，以申請低息貸款之名，透過現金、支票及銀行轉帳方式，收取受害人款項，包括行政費、手續費、保證金及凍結金等。