將騙案贓款從歐洲轉到香港　法國人洗黑錢28萬歐元判監28個月

現年44歲的法國籍男子於2008年至2009年期間開設一間外幣投資網站，訛稱可得到每年約12%至15%回報，欺騙超過90名法國和比利時投資者共192萬歐元(現約1185萬港元)，並把其中28萬歐元(現約257萬港元)轉到香港的銀行戶口。他今年2月進入香港時被拘捕，並於今年9月在區院承認洗黑錢罪，今天(6日)被判監28個月。

警方商業罪案調查科訛騙案調查組總督察陸振中表示，被告欺騙投資者後失去聯絡，及後法國警方發現被告於2009年，將所騙取得其中28萬歐元，透過一個葡萄牙銀行戶口轉到香港一銀行戶口。法國警方於2010年12月向香港警方尋求協助，香港警方除提供證據外，也於2012年2月應法國警方要求凍結相關戶口，最後被告於同年3月被判欺詐罪罪成和監禁5年。

陸振中續指，香港警方繼續調查事件，發現被告開設一間境外公司控制一間本地公司以隱藏身份，並以香港公司在港開設的戶口收取犯罪得益，警方隨後申請通緝令和充公令。陸表示，被告於2020年2月入境香港時被捕，在徵詢律政司意見後決定控告一項洗黑錢罪，涉及於2009年4月和2012年2月期間，使用其名下戶口處理28萬歐元。

對於法庭判決，陸振中表示歡迎，判刑反映罪行的嚴重性和阻嚇作用，重申洗黑錢是嚴重罪行，警方會繼續與其他國家合作調查。