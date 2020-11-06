男生否認拒捕令兩警穿頭斷指　反稱遭制服後給警棍扑頭

去年平安夜尖沙咀海港城爆發警民衝突，商場內並有人疑似投擲紙張。兩警員聲稱在拘捕兩名男學生期間，因對方拒捕掙扎而撞破額頭及拗斷手指。兩男生分別被控抗拒警務人員及阻撓警務人員罪，他們否認控罪，案件今在（6日）九龍城法院開審。

20歲首被告勞俊昇被控3項抗拒警務人員罪，指他去年12月24日在海港城三樓拒抗警長A、警署警長B及警長C。次被告為17歲被告梁文洛，他被控同日在海港城3樓3321舖外故意阻撓警員D。

警署警長B供稱，當晚勞於中庭拋擲一疊紙引起他人叫囂，當同事A上前質問時，他更拔足逃走。A追捕期間跟勞雙雙倒地，B上前協助時見A滿頭鮮血。B當時向勞展示委任證着他不要反抗，惟他仍然掙扎「手腳揈緊」，他們好不容易才能鎖上手銬。

B指現場有大量公眾人士，包括記者及「一啲好似好想阻礙我哋執行職務嘅人喺度，佢哋喺度喧嘩同影相」。B指其後有其他同事前來協助制服勞，那時他才發現自己「無名指斷左」。

辯方則指，B當時並沒有向勞展示委任證，他走近時第一時間便用警棍打勞的頭，而A之所以受傷，乃是他或其他同事打勞時誤中副車所致。惟B不同意辯方所指，當被質疑他其實不清楚自己的手指是如何受傷時，他就堅持：「我隻手指本來無斷架嘛，制服完佢(被告)之後，手指就跌左落嚟喇」。