政Whats噏：攬炒派疑公帑益「自己友」　抗疫撥款不獲灣仔區會通過

話說灣仔區議會社區建設及房屋事務委員會上月審議民間團體嘅抗疫撥款申請，並以50萬港元購買及派發抗疫物資活動進行招標，最終由1個名為「港語學」嘅團體中標，但事後被發現其購買物資嘅價錢同行政費等都偏高，仲揭發「港語學」主席陳樂行係現任區議會主席楊雪盈前助理！事件被質疑「攬炒派」用公帑益「自己友」、議會內私相授受同黑箱作業。至日前撥款及常務委員會開會就有關項目傾撥款，喺建制區議員追擊下，撥款最終遭否決。

其實早前「港語學」中標，就隨即惹來競爭對手「梁錦棠詠春同學會」(同學會)不滿，並去信區議會投訴，信中提及事件不公平，唔明白產品價格低受眾多，反不被接受等。睇返原來「港語學」買嘅酒精搓手液要8蚊1枝，同學會5蚊就買到，而非酒精搓手液要35蚊一枝，同學會只需10蚊，甚至有指「港語學」搓手液包含有害物質。

而當日喺撥款及常務委員會會議上，有份支持中標組織嘅攬炒派區議員繼續死撐，多名建制派議員黃宏泰、林偉文等均要求重新審視有關項目，並促請民政處做好把關工作，拒絕有關撥款。喺建制派區議員猛烈追擊下，去到最終撥款階段時，攬炒派淆底縮沙，分別投下反對、棄權票，撥款最終被否決，相關項目將喺社區建設及房屋事務委員會重新討論。