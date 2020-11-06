首個亞洲區確診兒童研究　45%港童無症狀較武漢南韓多

本港兒童在感染新冠肺炎後較多出現無症狀。本港與內地及南韓進行首個亞洲研究發現，三地兒童症狀各有分別，香港兒童無症狀及失去嗅覺的比率最多，且平均留院時間較長、武漢兒童發燒比率最多、而南韓兒童失去味覺的比率最多。專家指出，暫時未有特別證據，證明不同地方的兒童出現的不同症狀，與人種及病毒株有關。

香港大學、內地武漢及南韓專家合作，分析香港、武漢及南韓共423名受感染新冠肺炎的兒童，當中武漢及南韓兒童分別佔244名及91名，均為本地個案，平均分別是10.8及6.6歲；本港有88名，主要是從英國返港避疫的留學生。平均12.9歲。研究發現，約45%香港兒童沒有症狀，南韓及武漢分別只有約20%無症狀。武漢兒童有約40%有發燒，南韓及香港分別只有約29%及21%。

失去味覺方面，南韓兒童比率最多，有10.8%，香港兒童只有6.8%；失去嗅覺方面，香港兒童比率為8%，南韓兒童有5.4%，武漢兒童在味覺及嗅覺上則沒有相關數據。另外，香港兒童留院時間最長，平均20.7日，其次是南韓17.3日及武漢12.6日。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，三地受感染兒童症狀各有不同，相信與個案發現渠道、如何進行篩查及詢問患者病徵有關。如當社區有爆發才進行檢測，會發現較多有症狀個案，暫時未有特別證據，證明不同地方的人有不同症狀，與人種及病毒株有關。