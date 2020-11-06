政Whats噏：斥劏房租管小組嘥時間做騷　議員警告政府勿歎慢板

外界批評劏房租務管制研究工作小組「離地」，雖則小組之前曾探訪劏房戶，又委託調查機構上門做問卷，但又被指進度慢。有議員更直指劏房戶面對嘅問題已經眾所周知，話政府應該聚焦喺點樣實行劏房租金管制上，搞咁多「騷」又有咩用呀！

唔少關注劏房戶嘅組織過去做咗好多調查，話劏房戶被多收水電費，又要求政府重推租務管制，而政府喺今年1月中公布10大紓困措施，當中提及研究劏房租金管制，到4月成立相關小組，由梁永祥做主席，小組運作至今半年，不斷被批評工作進度慢，佢亦有親身探訪過劏房戶，早前亦話受疫情影響，問卷調查進度受阻。

一直關注劏房問題嘅議員鄭泳舜日前就喺社交平台上載短片，批評政府喺劏房租金管制研究得太慢、太浪廢時間，政府將項目全盤交畀研究工作小組負責，小組的確去咗探訪劏房住戶、做公眾論壇等，但佢認為劏房問題對市民嚟講已經係耳熟能詳嘅常識問題，質疑工作小組點解要花咁多時間做前期功夫，去了解一啲已經存在多時嘅問題呢？

鄭泳舜又話政府應該聚焦喺點樣實行劏房租金管制上，亦應該抱有更加積極嘅取態，盡快提出劏房租管嘅修例建議，同埋喺出年下半年推出嘅租金津貼一齊實施，咁先可以有效紓緩租金升幅同基層市民嘅住屋壓力。佢仲話政府喺疫情下亦都唔可以淨係抗疫，而忽視咗房屋等咁重要嘅民生議題，唔可以歎慢板開空頭支票，而係要盡快落實囉！

其實梁永祥亦曾就小組被批評工作進度慢解畫，話若果可以提高報告嘅認受性，嘥多少少時間去研究資料都係應該嘅，而按原定計劃，調查機構需要喺明年首季提交報告畀佢哋，而小組亦要喺明年上半年對租務管制建議提交整體報告，仲話唔希望推遲。

有議員咁鬧法，都係因為政府以往對重推租管嘅態度並唔積極，依家小組係咪能夠如期交報告未知，就算提交咗報告之後，運輸及房屋局又唔知要研究幾耐，惟有警告局長陳帆咪一味拖。