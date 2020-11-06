大欖女在囚人士私處受損獲發主婦手藥膏　懲教署：不評論個別個案

荃灣區議員岑敖暉昨(5日)到大欖女懲教所作公務探訪，稱接獲患情緒病女在囚人士求助，指失眠時要求院所醫生轉介到公立醫院求診，對方稱「瞓唔到呀？咁就再努力d試下啦！」又指曾有女在囚人士使用院所提供的衞生巾後私處受損，該名醫生處方醫治主婦手的藥膏。懲教署回應指，不會就個別個案作出評論。據了解，署方提供的藥物雖包裝上有手的圖案，但亦適用於私處。

岑敖暉在facebook專頁表示，昨日(5日)到大欖女懲教所作公務探訪，會面地點不是以往沒有錄音設備的「律師房」，而是以疫情為由在親友探訪室進行，兩者分別在於後者近乎必然會被錄音和監聽。其中一名有情緒病女在囚人士長期要見私家精神科醫生及需服藥，在囚後無藥食，近乎每晚不能入睡，昨天神色憔悴，相信與長期失眠有關，由於公立醫院「新症」要輪候數月至以年計，故未有服藥。

岑續謂，曾有女在囚人士早前經期來時因為衞生巾的質素極差而弄損了私密部位，該名醫生將用作醫治主婦手的藥膏給她，「搽落去好似俾（畀）火燒咁」。

懲教署表示，會提供基本和合適的衞生護理用品予在囚人士，衞生署的駐院所醫生亦會為在囚人士提供適切的醫療護理。如有需要，駐院所醫生會轉介個案接受到診專科診治或到公立醫院作跟進治療。