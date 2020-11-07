青衣酒店毆劫案　警再拘2男共4人落網　

一名姓曾28歲男子於4個多月前透過網上結識一名女子，並相約於6月26日在青衣一酒店房間會面，詎料到埗後遭約7名男女毆劫，警方於翌日下午，在將軍澳拘捕一名姓李31歲涉案男子，案件交葵青警區重案組跟進。探員經一番偵查，繼而於10月28日上午，在中區拘捕一名涉案23歲姓楊男子，楊涉嫌行劫，並於同月30日上午在西九龍裁判法院提堂。重案組探員其後於11月4日及6日，在深水埗拘捕多2名男子，分別姓任(28歲)及姓歐陽(35歲)，俱涉嫌行劫，正被扣查，案件至今合共4人被捕。

案發於6月26日，姓曾男事主相約一名經網上結識女子到青衣青衣路一酒店房間會面，當他抵達上址後，約5至6名男子及1名女子於房間出現；期間，有人向事主施襲，並以手及一把長約45厘米的刀向他襲擊，再劫去其一部約值6,000港元的手提電話及約7,000港元現金，其後再威逼他交出提款卡及密碼。

其後，一名歹徒提去事主銀行戶口內約3.5萬港元後，歹徒得手後逃去。曾的耳及手部受傷，自行前往瑪嘉烈醫院治理。葵青警區重案組人員接手調查案件，經調查後，案件暫列行劫。