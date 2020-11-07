CECC指中國用港區國安法打壓異見者　港府重申反對外國干預

針對美國「國會及行政當局中國委員會」(CECC)在香港時間周五(6日)發表有關香港在《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）通過後的人權狀況分析，指出中國當局利用《香港國安法》，專門用作打壓香港政治異見者的工具，港府今日(7日)凌晨表示，對美國「國會及行政當局中國委員會」作出偏頗評論，抹黑《香港國安法》和香港特區的人權狀況，表示強烈憤慨和反對。特區政府堅決落實「一國兩制」、依法保障在港生活、經商人士的合法權益的決心不變，並一再重申反對外國議會就特區事務作出任何形式的干預。

港府表示，就分析提及的拘捕行動而言，香港警方有法定職責維持公共安全和公共秩序。任何人如果在香港的地方犯法，警方有法定責任採取行動。警方的拘捕行動是根據證據而進行，嚴格按照相關法例行事。如果有證據顯示任何人犯法，無論他／她是甚麼身分或背景，都要面對法律制裁，沒有人可以犯了法而不用面對後果。作為執法部門，當出現任何違法行為，警隊會嚴格按照適用的法律採取行動。警隊一直並會繼續公平公正、不偏不倚地依法處理所有案件。

就押後立法會換屆選舉方面，市民的健康和福祉是任何負責任政府的首要考慮。特區政府已多次強調，押後二○二○年立法會換屆選舉完全是基於公共衞生考慮。鑑於2019冠狀病毒病在二○二○年七月的疫情導致驚人的確診個案及死亡數字，我們必須實施各項嚴厲的社交距離措施以遏止病毒傳播。在這些措施下，候選人將不可能進行任何有意義的選舉活動，嚴格的口岸管制措施亦令身在內地或海外的市民難以及時回港投票。由於法律上、實際操作和時間上的局限，引入其他替代方案以便利選民投票並不可行。因此，押後選舉的決定是為了保障公眾健康和保障所有已登記選民的投票權。

支持香港獨立、以民主自決或支持香港獨立作為自決前途選項來處理香港體制；進行尋求外國政府或政治組織干預有關香港特別行政區的事務等行為的人士，不可能真誠地擁護《基本法》，因此不可能履行立法會議員職責。特區政府完全認同和支持選舉主任依法行使其法定職能，與剝奪市民自由和權利完全無關。

就港府暫時從公共圖書館撤回一些書籍，以檢視它們是否符合香港的法例規定，香港公共圖書館的館藏發展工作是以《聯合國教育、科學及文化組織公共圖書館宣言》所訂原則為指引，館藏必須符合在香港實施的法律，包括已生效的《香港國安法》。香港公共圖書館正覆檢這些書籍，過程中會徵詢法律意見。

就有關律政司介入私人檢控案件方面，《裁判官條例》訂明在裁判官席前審理的法律程序的任何階段中，律政司司長可介入並接手進行有關法律程序。港府不會就個別案件評論。一般而言，若港府認為私人檢控沒有合理定罪機會或構成濫用程序等，港府有責任介入並停止相關的法律程序。根據《基本法》第63條，律政司有憲制責任主管刑事檢控。