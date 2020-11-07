「犁庭掃穴」搗深水埗無牌樓上吧　拘13男女

警方深水埗分區雜項調查隊，於昨日(6日)晚上約6時在區內進行代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查福華街27號一單位，成功搗破一間懷疑無牌樓上酒吧。行動中，拘捕一名60歲男子，涉嫌「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「無牌售賣酒類飲品」及「無牌經營卡拉OK場所」。另外，酒吧內12名顧客，包括5男7女(47至64歲），則涉嫌違反「在無領取牌照的地方飲酒」，警方會向他們分別發出傳票。

行動中共檢獲282罐啤酒、12支烈酒、2個雪櫃、一套卡拉OK設備、3部電視機及4個喇叭。該名60歲被捕男子已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

曾有學者指出，樓上吧向來污穢不堪，涉及黑幫操縱，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品，無牌賣酒的情況亦十分普遍。又指樓上吧一般在商住樓宇內經營，消防安全成疑，影響樓宇住客安危，若在疫情期間有樓上吧違例營業，無視禁令，建議酒牌局應當從嚴處理，向違例酒吧停止發牌，長遠亦應取消樓上吧發牌制度，從根源制止罪惡溫床孳生。

另有學者狠批樓上吧是罪惡溫床，藏污納垢；由於地理隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，認為政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款5萬元及監禁6個月，反觀是次的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。