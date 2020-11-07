東方日報A1：拜登發力兩州反勝　特朗普遭美媒滅聲

搶先宣布勝選的美國總統特朗普連任機會愈趨渺茫，民主黨總統候選人拜登周五在關鍵搖擺州喬治亞州及賓夕凡尼亞州反超前，只要奪下其中一州，便達到入主白宮最低門檻。惟喬治亞州其後以雙方差距太小為由，宣布將重新點票。特朗普於周四在白宮召開記者會，繼續指控有人偷走選舉，揚言只計算合法選票已輕鬆勝出。美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及全國廣播公司（NBC）3大電視台以散播失實言論為由，罕有中斷記者會直播。

截至本港時間昨晚，有20張選舉人票的賓夕凡尼亞州點算98%選票，拜登取得49.5%選票，較特朗普多出0.1個百分點，領先6,000多票；特朗普在該州一度拋離拜登約70萬票，但優勢不斷收窄，現時更是落後。有16張選舉人票的喬治亞州已點算99%選票，拜登及特朗普均取得49.4%選票，但拜登的票數多出1,000多張。喬治亞州州務卿拉芬斯伯格表示，由於兩名候選人得票十分相近，因此將重新點票，預計可能月底才有結果。

特朗普目前掌握214張選舉人票，而手握264票的拜登只要勝出其中一州，足以超出入主白宮所需的270張選舉人票。眾議院議長佩洛西表示，拜登將取得足夠的選舉人票勝選，國會與白宮有望取得非凡的進步。她呼籲美國民眾在等待點票期間保持耐性，並指必須確保每個選民有發言權。

《華盛頓郵報》引述兩名知情人士稱，特勤局將派遣一隊特工前往特拉華州威爾明頓保護拜登，為未來可能的勝選作準備。知情人士透露，拜登最快周六發表重要講話，特勤局隨即派遣小隊保護拜登。特勤局發言人拒絕評論事件，強調不會公開透露保護總統或候選人的安全計劃。

目前特朗普只在另一關鍵搖擺州北卡羅萊納州有些微領先優勢，他揚言會向拜登最近宣稱勝選的州份提出訴訟。特朗普競選團隊入稟要求喬治亞州、密歇根州暫停點票的要求已被駁回。賓夕凡尼亞州上訴法院裁定，允許所有候選人、監票員或候選人代表，可在6呎距離內監察點票，特朗普隨即在社交網Twitter發文，形容是大勝。

至於特朗普競選團隊申請緊急停止費城點票，遭聯邦法院法官駁回。特朗普一方及內華達州共和黨亦於拉斯維加斯宣布入稟，聲稱有上萬名在內華達州郵寄投票的選民，已不是該州居民；他們要求法官按緊急情況，頒令停止點算不當選票。

另一邊廂，內華達州及阿拉斯加州仍未完成點票，拜登在內華達州領先1.2萬票；特朗普則在阿拉斯加州領先5.5萬票。繼拜登後，特朗普亦打破前總統奧巴馬2008年創下的6,900萬普選票得票紀錄；他獲得6,960多萬普選票，較拜登少360多萬。美國郵政署數據顯示，超過15萬張郵寄選票未能在大選日或之前準時送到，當中包括賓夕凡尼亞州、北卡羅萊納州、內華達州、喬治亞州及阿拉斯加州的1.2萬張選票。

特朗普競選陣營指選舉尚未結束，並指拜登將勝出的錯誤估算是根據喬治亞州、賓夕凡尼亞州、內華達州及亞利桑那州未有定局的點票結果。

特朗普在白宮記者會稱：「若計算合法選票，我會輕易勝出，但計算不合法選票，他們（民主黨）就可以竊取選舉。」他稱一早預警對手會寄出虛假的選票，強調不容許舞弊損害大選，會提出更多訴訟。特朗普此言一出，ABC、CBS及NBC即中斷記者會直播，改由主播陳述，並列舉事實反駁。有線電視新聞網絡（CNN）和霍士新聞沒有中斷直播，但CNN加上「沒有任何證據證明特朗普遭到欺詐」的警告字句。

英媒周四公布的民調顯示，只有16%美國受訪者接受特朗普的勝選宣言，大部分受訪者認為要等待所有選票點算後，才得知勝利誰屬。有83%受訪者認同民主經得起等待，直至點票完畢才知道勝出候選人。另外，有三分之二受訪者相信地方票站人員，認為他們誠實地工作。

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