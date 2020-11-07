網民熱話：等接放學太攰？外傭「梳乎」瞓垃圾車

受疫情影響下，不少人提高了衞生意識，但總有人仍對衞生不太敏感。近日有網民上載一張外傭躺臥在疑似垃圾手推車上的照片，令留言的家長們不禁擔心家中姐姐的衞生意識。

前日（5日）網民Iris Friedl在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」中發布相片，拍攝地點為九龍塘，相中可見有三名外傭疑等候少主放學時，脫了鞋躺在載着數個黑色垃圾袋的手推車上使用手提電話，全身與垃圾袋「零距離」接觸，旁邊仍停泊着一輛嬰兒車；另外又拍到其中2名外傭坐在手推車上邊聊天邊玩手機，發貼者斥「沒有更離譜只有更離譜」。

不少網民表示擔心嬰兒車上仍有小孩，同時亦對三人的衞生意識薄弱而震驚：「唔嫌污糟嗰吓好嘢喎」。有人諷刺她們「可能覺得坐垃圾車會比坐地下乾淨」。而部分外傭僱主就呼籲要好好教育工人，避免類似情況發生，帶病菌散播家中乃至社區。

網民有話說：

May Chung：咁污糟邋遢都瞓係咪黐線？

米子米：完全無衞生意識

Mu Mu：帶一身病菌返屋企，疫情就係咁嚟

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