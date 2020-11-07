教育局向中小學發活動建議　學界：視作國民教育

下月4日為「國家憲法日」，教育局首次向中小學發通告，就學校舉行的推廣活動提供相關資料和活動建議。資助小學校長會名譽主席張勇邦今早(7日)在電台節目表示，學校當日原本已安排活動，認為可進行升五星旗等部分，但其他要再商討，他稱會視作國民教育的加強工作。

出席同一節目的灣仔區校長聯會主席戴德正認為，屆時已踏入溫習周，一般不會有課外活動，如果設為憲法周的話，學校安排會較有彈性，學生要認識一個國家及地方的法律，以往學科都有教授，不會視為一項任務。

教育局發出的通告建議學校，當日升掛五星旗、區旗及奏唱國歌時，教職員及學生要遵守相關禮儀。另外，就《憲法》和《基本法》舉行全方位學習活動，於早會或周會又或在班主任課，講解《憲法》和《基本法》的重點。這些重點包括作為中國人，認識和尊重《憲法》是理所當然；《憲法》是作為國家的根本法，具有最高的法律地位和權威，《憲法》是《基本法》的立法依據和效力來源；學生加強對「一國兩制」概念的了解，可提升國情認識，更有利長大後積極參與國家的建設等。