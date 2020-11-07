鄭若驊甩轆無極限　聆訊日期寫錯年份　陳志全：垃X圾

被嘲為「避政司司長」、民望長期「墊司底」的律政司司長鄭若驊又再「甩轆」！鄭若驊昨日(6日)去信法院提出介入議員陳志全私人檢控郭偉強普通襲擊一案，並稱將不提證供起訴。不過，有關信函卻寫錯年份，2020年寫錯成2019年，陳志全激動大鬧「律政司垃X圾」。

外號「慢必」的陳志全在Facebook圖文並茂，指律政司將原定2020年11月9日的聆訊日期，寫錯成2019年11月9日，狠批「律政司垃X圾，聆訊日期都搞錯」。留言一出，網民就蜂擁評論，批評鄭若驊「幾十萬人工咁嘅水平，小學雞都不如」、「九流律政屍水平，攞一流人工」，甚至有網民認為該信在法理中視為無效，可以作為提出司法覆核的理據。

今年5月8日立法會內務委員會會議爆發混亂，泛民主派及建制派一度推撞，期間郭偉強拉扯陳志全衣領，令陳倒地受傷。陳提出私人檢控，獲法庭批准。

案件原本排期下周一(9日)作審前覆核，但鄭若驊去信西九龍裁判法院，申請介入案件，並稱會不提證供起訴，即被告不會被定罪。律政司提出下周一處理介入案件的申請，同時取消審前覆核。